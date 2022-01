மாநில செய்திகள்

மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும்: ககன்யான் திட்டத்திற்கான விகாஸ் என்ஜின் சோதனை வெற்றி + "||" + Sending humans into space: Vikas engine test success for the Kaganyan project

மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும்: ககன்யான் திட்டத்திற்கான விகாஸ் என்ஜின் சோதனை வெற்றி