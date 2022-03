மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி அருகே தனித்தனி சம்பவங்களில் கட்டிட தொழிலாளி முதியவர் அடித்துக் கொலை 3 பேர் கைது + "||" + A construction worker and an elderly man were beaten to death in different incidents near Pondicherry. Police arrested 3 people in these separate incidents.

