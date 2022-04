மாநில செய்திகள்

பாகூர் அருகே கோர விபத்துஆட்டோ மீது டிப்பர் லாரி மோதி டிரைவர் பலிதந்தை மகன் படுகாயம் + "||" + The driver died tragically when the tipper truck collided with an auto near Bagoor. The father-son were badly injured

