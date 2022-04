மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு ரூ 2 ஆயிரம் கோடி கூடுதல் நிதிஅமித்ஷாவிடம் ரங்கசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + First Minister Rangasamy urged Amit Shah to provide an additional Rs 2,000 crore to Puducherry.

புதுச்சேரிக்கு ரூ 2 ஆயிரம் கோடி கூடுதல் நிதிஅமித்ஷாவிடம் ரங்கசாமி வலியுறுத்தல்