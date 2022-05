மாநில செய்திகள்

தொழிலாளர்கள் நலனை காக்க தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது அமைச்சர் பேச்சு + "||" + The Government of Tamil Nadu is implementing various schemes to protect the welfare of the workers

தொழிலாளர்கள் நலனை காக்க தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது அமைச்சர் பேச்சு