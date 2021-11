தேசிய செய்திகள்

அரியானா: வரும் டிசம்பர் 1 முதல் அனைத்து பள்ளிகளையும் முழு அளவில் திறக்க முடிவு + "||" + Haryana: It has been decided to open all schools in full from December 1

