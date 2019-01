உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா: கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு: 3 பேர் பலி, 4 பேர் காயம் + "||" + 3 dead, Four Injured In Shooting At California Bowling Alley: Police

அமெரிக்கா: கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு: 3 பேர் பலி, 4 பேர் காயம்