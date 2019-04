உலக செய்திகள்

மிக பிரபலமான உலக தலைவர்கள் வரிசை: பேஸ்புக்கில் பிரதமர் மோடி முதலிடம் + "||" + Prime Minister Modi topped Facebook on the list of the most popular global leaders

மிக பிரபலமான உலக தலைவர்கள் வரிசை: பேஸ்புக்கில் பிரதமர் மோடி முதலிடம்