உலக செய்திகள்

இரண்டு வாரங்களில் 400 பேர் எச்.ஐ.வி நோய் தொற்றால் பாதிப்பு + "||" + 'They're coming by dozens': HIV outbreak sparks panic in Pakistan More than 400 peo

இரண்டு வாரங்களில் 400 பேர் எச்.ஐ.வி நோய் தொற்றால் பாதிப்பு