உலக செய்திகள்

கைதிகளை சீனாவுக்கு அனுப்ப எதிர்ப்பு: ஹாங்காங் நாடாளுமன்றத்துக்குள் போராட்டக்காரர்கள் நுழைய முயற்சி + "||" + Opposition to send prisoners to China: Protesters are trying to enter the Hong Kong parliament

கைதிகளை சீனாவுக்கு அனுப்ப எதிர்ப்பு: ஹாங்காங் நாடாளுமன்றத்துக்குள் போராட்டக்காரர்கள் நுழைய முயற்சி