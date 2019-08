உலக செய்திகள்

பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு: அமெரிக்க பெண் எம்.பி.க்களுக்கு இஸ்ரேல் பயண தடை + "||" + The pro-Palestine position: Israel travel ban for US female MPs

பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு: அமெரிக்க பெண் எம்.பி.க்களுக்கு இஸ்ரேல் பயண தடை