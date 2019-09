உலக செய்திகள்

ஏமனில் பஸ்சில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட குண்டு வெடித்து சிதறியதில் 5 பேர் உயிர் இழப்பு - 20 பேர் பலத்த காயம் + "||" + Five killed in bomb explosion in Yemen - 20 people injured

