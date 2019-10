உலக செய்திகள்

ஜிம்பாப்வேயில் சோகம்: பசி, பட்டினியால் 55 யானைகள் சாவு + "||" + Tragedy in Zimbabwe: 55 elephants died from starvation after drought

ஜிம்பாப்வேயில் சோகம்: பசி, பட்டினியால் 55 யானைகள் சாவு