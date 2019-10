உலக செய்திகள்

வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி கொண்டாடிய டிரம்ப் - டுவிட்டரில் வாழ்த்தும் வெளியிட்டார் + "||" + At the White House Celebrating Diwali Trump posted a greeting on Twitter

வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி கொண்டாடிய டிரம்ப் - டுவிட்டரில் வாழ்த்தும் வெளியிட்டார்