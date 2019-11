உலக செய்திகள்

கர்தார்பூருக்கு வர சீக்கியர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் வேண்டாம் என கூறிய இம்ரான்கானுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவம் எதிர்ப்பு + "||" + Pakistani army protests against Imran Khan, who asked Sikhs not to bring passports to Gardarpur

கர்தார்பூருக்கு வர சீக்கியர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் வேண்டாம் என கூறிய இம்ரான்கானுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவம் எதிர்ப்பு