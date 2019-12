உலக செய்திகள்

வங்காளதேசத்தில் பிளாஸ்டிக் ஆலையில் தீவிபத்து: 13 பேர் பலி + "||" + 13 Killed, 21 Injured in Fire at Illegal Plastic Factory in Bangladesh

வங்காளதேசத்தில் பிளாஸ்டிக் ஆலையில் தீவிபத்து: 13 பேர் பலி