உலக செய்திகள்

செல்போனில் விளையாடியபடி சென்றதால் காருடன் ஆற்றுக்குள் விழுந்த வாலிபர் + "||" + The teenager fell into the river with his car as he went to play on his cellphone

செல்போனில் விளையாடியபடி சென்றதால் காருடன் ஆற்றுக்குள் விழுந்த வாலிபர்