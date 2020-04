உலக செய்திகள்

சிரியாவில் பயங்கரம்: சந்தையில் குண்டு வெடிப்பு; 40 பேர் பலி + "||" + Terror in Syria: blast in the market; 40 killed

