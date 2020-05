உலக செய்திகள்

டிசம்பர் 16-ந் தேதி வரையில் இந்தியாவில் 2 கோடி குழந்தைகள் பிறக்கும்! - யுனிசெப் தகவல் + "||" + 2 crore babies to be born in India by December 16 - UNICEF Information

டிசம்பர் 16-ந் தேதி வரையில் இந்தியாவில் 2 கோடி குழந்தைகள் பிறக்கும்! - யுனிசெப் தகவல்