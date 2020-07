கொரோனா வைரஸ் எங்கிருந்து உருவானது - உலக விஞ்ஞானிகள்

லண்டன்

கொரோனா வைரஸ் எங்கிருந்து உருவானது என்பதை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வரும் உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள் குழு, அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் சார்ஸ் கோவ்-2 க்கு வழிவகுக்கும் வைரஸ் பல ஆண்டுகளாக வவ்வால்களில் கவனிக்கப்படாமல் பரவி வருகிறது என்பதைக் காட்டுவதாக கூறுகின்றன.

இந்த ஆய்வில் பல குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் உள்ளன என டுவிட்டரில் விருது பெற்ற அறிவியல் எழுத்தாளர் லாரி காரெட் கூறியுள்ளார். சார்ச், கோவ்-2 எங்கிருந்து தோன்றிய என்பதை கண்டறிய உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள் குழு 3 வெவ்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

ஒவ்வொன்றும் ஆசியாவில் பரவலாகக் காணப்படும் குதிரைவாலி வவ்வால்களிலிருந்து வைரஸ் பரவ வழிவகுக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது. பல ஆண்டுகளாக வவ்வால்களிடையே லாரி காரெட் கூறியுள்ளார்.

உள்ள இந்த நோயானது தற்போது தான் மனிதர்களிடையே பரவி உள்ளது என லாரி காரெட் கூறி உள்ளார்

BREAKING: Multinational team uses 3 different methods to determine where #SARSCoV2 came from: each leads to horseshoe bats found widely in Asia. The virus now causing a human #pandemic has been in bats "for decades," only now reaching people.

