உலக செய்திகள்

இலங்கையில் புதிய மந்திரிசபை பதவி ஏற்பு: ராஜபக்சே குடும்பத்தில் 4 பேர் மந்திரி ஆனார்கள் + "||" + Sri Lanka's new cabinet sworn in: 4 members of the Rajapaksa family became ministers

இலங்கையில் புதிய மந்திரிசபை பதவி ஏற்பு: ராஜபக்சே குடும்பத்தில் 4 பேர் மந்திரி ஆனார்கள்