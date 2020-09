உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் நவம்பர் 1-ந் தேதிக்குள் கொரோனா தடுப்பூசி போட திட்டம் + "||" + The United States plans to vaccinate against corona by November 1

