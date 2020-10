உலக செய்திகள்

பிடனுடனான விவாதம் நேரத்தை வீணடிப்பது 15 ந்தேதி ஆன் லைன் விவாதத்தில் இருந்து டிரம்ப் வெளியேறினார் + "||" + Not acceptable: Donald Trump pulls out of virtual presidential debate with Joe Biden

