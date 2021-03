உலக செய்திகள்

உணவுப் பொட்டலங்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய அமீரக தேசியக்கொடி வடிவமைப்பு; துபாய் இஸ்லாமிய விவகாரத்துறைக்கு கின்னஸ் சான்றிதழ் + "||" + Design of the largest UAE national flag using food parcels; Guinness World Records for Dubai Islamic Affairs

உணவுப் பொட்டலங்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய அமீரக தேசியக்கொடி வடிவமைப்பு; துபாய் இஸ்லாமிய விவகாரத்துறைக்கு கின்னஸ் சான்றிதழ்