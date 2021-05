உலக செய்திகள்

ஹாங்காங்கில் ஜனநாயக ஆர்வலர் ஜோசுவாவுக்கு 10 மாதம் சிறை + "||" + Hong Kong protests: Activist Joshua Wong jailed for further 10 months in jail over Tiananmen vigil

ஹாங்காங்கில் ஜனநாயக ஆர்வலர் ஜோசுவாவுக்கு 10 மாதம் சிறை