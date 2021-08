உலக செய்திகள்

ஸ்பெயின் விமானம் மூலம் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 50-க்கும் அதிகமானோர் மீட்பு + "||" + More than 50 rescued from Afghanistan by Spanish plane

