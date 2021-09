உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் புதிய அரசு அமைப்பது தொடர்பாக தலீபான்கள் ஆலோசனை + "||" + Taliban consult on formation of new government in Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் புதிய அரசு அமைப்பது தொடர்பாக தலீபான்கள் ஆலோசனை