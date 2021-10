கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி போட்ட இந்தியர்களுக்கு தனிமைப்படுத்தல் இல்லை - இங்கிலாந்து

உலக செய்திகள்

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி போட்ட இந்தியர்களுக்கு தனிமைப்படுத்தல் இல்லை - இங்கிலாந்து + "||" + No quarantine for fully vaccinated Indians travelling to UK from October 11, says Alex Ellis

