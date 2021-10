உலக செய்திகள்

யாராலும் வெல்ல முடியாததாக வடகொரிய ராணுவம் உருவாக்கப்படும் - கிம் ஜாங் அன் சூளுரை + "||" + The North Korean military will be created invincible Kim Jong Un

யாராலும் வெல்ல முடியாததாக வடகொரிய ராணுவம் உருவாக்கப்படும் - கிம் ஜாங் அன் சூளுரை