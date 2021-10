உலக செய்திகள்

“ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்” சட்ட வரைவு தயாரிக்க குழு அமைத்தது இலங்கை அரசு + "||" + Lankan prez appoints task force led by controversial monk for ‘One Country One Law'

“ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்” சட்ட வரைவு தயாரிக்க குழு அமைத்தது இலங்கை அரசு