உலக செய்திகள்

பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி பாகிஸ்தான் பயணம்... + "||" + Punjab CM Charanjit Singh Channi, along with ministers, visits Gurdwara Darbar Sahib in Pakistan

பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி பாகிஸ்தான் பயணம்...