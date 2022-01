உலக செய்திகள்

எகிப்தின் சினாய் மாகணத்தில் ஏற்பட்ட பஸ் விபத்தில் 16 பேர் பலி..! + "||" + At least 16 people have been killed in a bus crash in Egypt's Sinai province

எகிப்தின் சினாய் மாகணத்தில் ஏற்பட்ட பஸ் விபத்தில் 16 பேர் பலி..!