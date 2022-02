உலக செய்திகள்

“செர்னோபில் அணுமின் நிலையத்தில் கதிர்வீச்சு அளவு அதிகரிப்பு” - உக்ரைன் அணுசக்தி நிறுவனம் தகவல் + "||" + "Increase in radiation levels at the Chernobyl nuclear power plant" Ukrainian nuclear Agency

