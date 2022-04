உலக செய்திகள்

தலீபான்களுக்கு எதிராக புதிய போர் தொடங்கப்படும்..!! - முன்னாள் ராணுவ தளபதி சூளுரை + "||" + Afghanistan: Former army general vows new war against Taliban

தலீபான்களுக்கு எதிராக புதிய போர் தொடங்கப்படும்..!! - முன்னாள் ராணுவ தளபதி சூளுரை