உலக செய்திகள்

பிரதமர் பதவியில் இருந்து மகிந்த ராஜபக்சே ராஜினாமா: வன்முறை வெடித்ததால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல் + "||" + Mahinda Rajapaksa resigns as PM: Curfew imposed across the country as violence erupts

பிரதமர் பதவியில் இருந்து மகிந்த ராஜபக்சே ராஜினாமா: வன்முறை வெடித்ததால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்