தலையங்கம்

தடையில்லா வர்த்தகம் தடங்கலை ஏற்படுத்தக்கூடாது + "||" + Unrestricted trading should not cause disruption

தடையில்லா வர்த்தகம் தடங்கலை ஏற்படுத்தக்கூடாது