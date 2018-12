கிரிக்கெட்

‘பந்தை சேதப்படுத்த சொன்னது வார்னர் தான்’ - போட்டு உடைத்தார், பான்கிராப்ட் + "||" + 'Warner said he was trying to damage the ball' - he broke up, bangkok

‘பந்தை சேதப்படுத்த சொன்னது வார்னர் தான்’ - போட்டு உடைத்தார், பான்கிராப்ட்