கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: தோல்வி பாதையில் இலங்கை அணி + "||" + 2nd Test against New Zealand: Sri Lanka team in defeat track

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: தோல்வி பாதையில் இலங்கை அணி