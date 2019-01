கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அதிக மாற்றம் இருக்காது: ‘டோனி எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்’ துணை கேப்டன் ரோகித் சர்மா பேட்டி + "||" + Dhoni is with us Is a guide Vice Captain Interview with Rohit Sharma

உலக கோப்பை போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அதிக மாற்றம் இருக்காது: ‘டோனி எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்’ துணை கேப்டன் ரோகித் சர்மா பேட்டி