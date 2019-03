கிரிக்கெட்

‘உலக கோப்பை அணியில் இடம் பெறுவது யார் என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம்’ - இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி + "||" + "We are clear who will be in the World Cup squad," said Indian captain Virat Kohli

‘உலக கோப்பை அணியில் இடம் பெறுவது யார் என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம்’ - இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி