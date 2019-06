கிரிக்கெட்

மான்செஸ்டர் ஓட்டலில் தகராறு செய்த ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் + "||" + icc cricket world cup 2019 afghanistans players involved in altercation in restaurant in manchester

மான்செஸ்டர் ஓட்டலில் தகராறு செய்த ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள்