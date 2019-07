கிரிக்கெட்

“காலை பதம்பார்க்கும் இன்னொரு மலிங்கா கிடைக்கமாட்டார்’ - யுவராஜ்சிங் புகழாரம் + "||" + Yuvraj Singh Makes Huge 'there Will Never Be Another' Claim About Sri Lankan Pacer

“காலை பதம்பார்க்கும் இன்னொரு மலிங்கா கிடைக்கமாட்டார்’ - யுவராஜ்சிங் புகழாரம்