கிரிக்கெட்

“பந்து வீச்சாளர்களால் தான் கேப்டன்ஷிப்பில் சாதிக்க முடிந்தது” - கோலி பேட்டி + "||" + "The bowlers were only able to achieve captaincy" - Interview with Kohli

“பந்து வீச்சாளர்களால் தான் கேப்டன்ஷிப்பில் சாதிக்க முடிந்தது” - கோலி பேட்டி