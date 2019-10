கிரிக்கெட்

காயத்தால் அவதிப்படும் ஹர்திக் பாண்ட்யா - வங்காளதேச தொடரில் ஆட முடியாது + "||" + Hartik Pandya suffering from injury - Can't Play in Bangladesh series

