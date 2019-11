கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான கிரிக்கெட்: இந்திய அணியில் மீண்டும் புவனேஷ்வர்குமார் + "||" + Cricket against the West Indies In the Indian team Bhuvaneshwar Kumar again

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான கிரிக்கெட்: இந்திய அணியில் மீண்டும் புவனேஷ்வர்குமார்