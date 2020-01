கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி + "||" + 3rd Test against South Africa: England won by an innings

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி