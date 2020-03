கிரிக்கெட்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் ரூ.51 கோடி நிதியுதவி + "||" + BCCI Rs 51 crore financial assistance to victims of Corona

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் ரூ.51 கோடி நிதியுதவி