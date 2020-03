கிரிக்கெட்

கொரோனா தடுப்பு பணிகள்; ரோகித் சர்மா ரூ.80 லட்சம் நிதியுதவி + "||" + Covid-19: Rohit Sharma donates Rs 80 lakh to help India get 'back on its feet'

