கிரிக்கெட்

‘முகத்தில் குத்துவேன் என்று ஹைடன் மிரட்டினார்’ - நினைவு கூறும் பார்த்தீவ் பட்டேல் + "||" + I will punch your face: Parthiv Patel recalls the time Matthew Hayden lost his cool during an ODI

‘முகத்தில் குத்துவேன் என்று ஹைடன் மிரட்டினார்’ - நினைவு கூறும் பார்த்தீவ் பட்டேல்