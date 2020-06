கிரிக்கெட்

‘என்னை இனவெறியுடன் அழைத்த வீரர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்’ - டேரன் சேமி ஆதங்கம் + "||" + Players who called me racist should apologize - Darren Samy

‘என்னை இனவெறியுடன் அழைத்த வீரர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்’ - டேரன் சேமி ஆதங்கம்